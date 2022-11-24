Antalya'da 12 kilo 460 gram esrar ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 460 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Antalya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Aksu ilçesi trafik kontrol noktasında şüphelilerin kullandığı aracı durdurarak arama yapan ekipler, 24 paket halinde 12 kilo 460 gram esrar buldu. Operasyonda C.T. ve S.T, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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