Antalya'da kızı uçurumda ölü bulunan babanın dramı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uçurumda ölü bulunan kızını, 18 yıl önce trafik kazasında kaybettiği diğer kızı ile aynı mezara defneden İbrahim Emeksiz'in dramı yürek burkuyor.

Baba Emeksiz, kayıp olarak aranan kızı Elif Emeksiz'in (32) Alanya Kalesi yakınındaki uçurumda ölü bulunması ile ikinci kez evlat acısı yaşıyor. Elif'i de, 18 Temmuz 2004'te Dinek Mahallesi Çevre Yolu'ndaki trafik kazasında henüz 9 yaşındayken ölen kardeşi Ebru'nun mezarına defneden aile gözyaşı döküyor.

Baba, Kızlarpınarı Mahallesi'nde kurulan çadırda yakınları ile birlikte taziyeleri kabul ediyor.

- Kızına çarpan sürücünün bulunması için internet sitesi kurmuş

İbrahim Emeksiz, AA muhabirine, aynı mezara defnettiği iki kızının olaylarının aydınlatılmasını istediğini söyledi.

Gözyaşı döken baba, "Kızım 9 yaşındayken ölümüne neden olan araç sürücüsü de hala tespit edilemedi. O zaman kamera yoktu. İnternet sitesi yaptırmıştım, 'benikimoldurdu.com' diye. 18 yıl geçti. Dosyasının tekrar açılmasını istiyorum. Mezarında rahat uyusun, kanı yerde kalmasın." dedi.



Kızı Elif'i defnetmek için 18 yıl önce kazada ölen Ebru'nun mezarına girdiğini ifade eden Emeksiz, şöyle konuştu:

"Adli tıp raporunu henüz alamadım. Bunu hangi baba, ne kadar bekleyebilir? Kanayan yaraya iyice elimi soktum. Bakalım ne olacak? Büyük kızımı da aynı mezara defnettik. Ellerimle çocuğumu, çocuğumun üzerine koydum. Bunu hangi baba yapabilir? Birisine kimse katlanamazken ben ikisine katlanıyorum. Ben bir şey yapamıyorum. Sadece konuşabiliyorum. Elimden bir şey gelmiyor. İkisini aynı mezara koymak zor oldu. Kız kardeşini de çok severdi. Çok düşünüp alınmış bir karardı. Şimdi ikisi bir yerde. O mezardan çıkmak istemedim."

- Olay

Ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu Elif Emeksiz, 4 Aralık'ta Alanya Kalesi yakınlarındaki uçurumda ölü bulunmuştu. Cenazesine, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan genç kadının uçurumdan nasıl düştüğünün belirlenmesi için güvenlik güçleri çalışma başlatmıştı.

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