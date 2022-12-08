Futbol: Hazırlık maçı

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Almanya 3. Lig temsilcisi FC Saarbrücken'i 2-1 yendi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren Demir Grup Sivasspor, Fanatic sahasında Saarbrücken ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 35. dakikada penaltıdan Karol Angielski ve 62. dakikada Dia Saba kaydetti.

Konuk takımın golünü ise 71. dakikada Richard Neudecker attı.

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