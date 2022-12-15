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Salon: Antalya

Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Maroszek Wojciech (Polonya)

Prosecco DOC Imoco Volley: Plummer, Robinson, Squarcini, De Kruijf, Wolosz, Haak (De Gennaro, Gennari, Gray, Lubian, Pericati, Furlan, Bardaro, Carraro)

Dentil Praia: Brayelin, Jineiry, Bueno, Lemes, Clemente, Carolina (Perdigao, Teixeira, Janke, Batista, Malinverno, Buijs, Suelen, Hage)

Setler: 25-22, 25-21, 25-21

Süre: 85 dakika (28, 30, 27)





ANTALYA (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın ikinci gün ilk maçında İtalya'dan Prosecco DOC Imoco Volley, Brezilya ekibi Dentil Praia'yı 3-0 yendi.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan A Grubu karşılaşmasının ilk setini Prosecco DOC Imoco Volley 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İtalyan ekibi, çekişmeli geçen ikinci ve üçüncü seti de 25-21'lik skorlarla kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Günün diğer maçında B Grubu'nda mücadele eden CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Brezilya temsilcisi Gerdau Minas saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.





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