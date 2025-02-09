Antalyaspor - Başakşehir maçının ardından
Antalyaspor- Başakşehir maçının ardından
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Üç puanın hak edildiği bir maç olduğunu düşünüyorum
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Ligin marka değerine, kalitesine yakışmayan bir durum
Adem AKALAN-İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,
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