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        Antalyaspor - Başakşehir maçının ardından

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 22:13 Güncelleme: 09.02.2025 - 22:13
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        Antalyaspor - Başakşehir maçının ardından
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        Antalyaspor- Başakşehir maçının ardından

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Üç puanın hak edildiği bir maç olduğunu düşünüyorum

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Ligin marka değerine, kalitesine yakışmayan bir durum

        Adem AKALAN-İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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