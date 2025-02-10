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        Yaz sezonu için müzik dolu organizasyonlar hazırlanıyor

        Yerli ve yabancı turistlerin eğleneli tatil geçirmeleri amacıyla yaz sezonuna yönelik kültür ve müzik dolu organizasyonlar hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:54 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:54
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        Yaz sezonu için müzik dolu organizasyonlar hazırlanıyor
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        Yerli ve yabancı turistlerin eğleneli tatil geçirmeleri amacıyla yaz sezonuna yönelik kültür ve müzik dolu organizasyonlar hazırlanıyor.

        Paradise Production Yönetim Kurulu Başkanı Esat Kaba, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz ve Ege sahillerinde otel ve turizm gruplarının işbirliğiyle çok sayıda etkinlik ve konser serisi gerçekleştirileceğini belirtti.

        Türkiye, doğal güzelliklerinin yanı sıra dünya çapında ses getiren etkinlikleriyle de öne çıktığını aktaran Kaba, bu yıl gerçekleşecek etkinliklerin ve konserlerin, Türkiye'nin sadece turistik değil, kültürel bir çekim merkezi haline gelmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

        Turizm ekonomisini canlandıracak etkinlikler için hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Kaba, şunları kaydetti:

        "Açık hava konserleri ve otel yaz etkinliklerinin yoğunlukta olacağı bir program planladık. Bu organizasyonlar yalnızca sanatçılarımızın sahne alacağı etkinlikler değil, aynı zamanda turizm potansiyelini büyüten ve ülkemizin ekonomisine değer katan yatırımlardır. Bu süreci bir etkinlikten öte Türk turizmini daha da güçlendirecek stratejik bir adım olarak görüyoruz."

        Kaba, kültürel mirasın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve Türk sanatçıların uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla etkinliklerde yerli sanatçılara daha fazla yer vermeye başladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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