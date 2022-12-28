Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine ilçede çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 16 ayrı suçtan toplamda 31 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ş, ekiplerce gözaltına alındı.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.



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