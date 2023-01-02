Antalya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 10 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen operasyonda 403 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki imalatı ile satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 20 adrese 65 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 403 litre kaçak ve sahte içki, 69 bandrol, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, çok sayıda kaçak elektronik sigara, tütün, sigara sarma kağıdı, puro ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Adreslerde gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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