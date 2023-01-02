Antalya'da şarampole devrilen kamyon sürücüsü yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

M.N.B'nin kullandığı 38HD747 plakalı tel yüklü kamyon, İbradı-Akseki karayolu Düzen Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kazada hafif yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale edildi.





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