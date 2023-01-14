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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da bir kişi silahla yaralandı

AA

Antalya'da bir kişi silahla yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Mahmutlar Mahallesi'nde H.C. ile V.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.G. tabancayla H.C'ye ateş etti.

Sol ayağından yaralanan H.C. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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