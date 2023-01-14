Antalya'da bir kişi silahla yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Mahmutlar Mahallesi'nde H.C. ile V.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.G. tabancayla H.C'ye ateş etti.

Sol ayağından yaralanan H.C. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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