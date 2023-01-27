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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Alanya'da orman yangını başladı

AA

GÜNCELLEME - Alanya'da orman yangını başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Bayırkozağacı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekipleriyle karadan müdahale ediliyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AA muhabirine, iş makineleri ve ekiplerle yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangının geniş bir alana yayıldığını ifade eden Yücel, "Yangın bölgesine yakın yerleşim alanları bulunuyor. Bayırkozağacı Mahallesi'nde vatandaşlarımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok ama yayılma ihtimali var. Risk almamak için mahalleyi boşalttık." dedi.

Bölgede ara ara yağmur yağdığını dile getiren Yücel, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadele yürüttüğünü kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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