AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, Serik'te çocukların göz taramasını yaptı

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ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Serik ilçesinde 48 çocuğun göz taramasını gerçekleştirdi.



Göz doktoru Çokal, Eskiyörük Mahallesi muhtarının daveti üzerine, seyyar göz tarama aracıyla mahalleye geldi.



Vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Çokal, mahalledeki 48 çocuğun göz taramasını yaptı.



Çocuklar, topladıkları çiçekleri milletvekiline vererek, teşekkür etti.



Çokal'a, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Esmahan Can da eşlik etti.



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