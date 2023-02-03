Antalya'da atık malzemelerin depolandığı gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'da geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4967 Sokak'ta bulunan atık malzemelerin depolandığı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Atık malzeme toplayan bazı gençlerin gecekondudan kendi imkanlarıyla çıktıkları öğrenildi.
Yangın sonucu gecekondu kullanılmaz hale geldi.
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