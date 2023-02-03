Antalya'da atık malzemelerin depolandığı gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa zeka testi: 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4967 Sokak'ta bulunan atık malzemelerin depolandığı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Atık malzeme toplayan bazı gençlerin gecekondudan kendi imkanlarıyla çıktıkları öğrenildi.

Yangın sonucu gecekondu kullanılmaz hale geldi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.