Antalya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından Antalya'daki belediyeler ve diğer kurumların bölgeye yardım ve destekleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit'te kurulan Afet Yardım Merkezi'nde toplanan yardımların Hatay'a ulaştı.

Defne ilçesine gönderilen giysi, ısıtıcı, hijyen malzemeleri, su ve kuru gıda yüklü yardım tırı depremzedelere dağıtılıyor.

Hatay'a 11 sağlık personeli, 3 ambulans, 20 yataklı sağlık tırı ve ilaç gönderilirken, Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan seyyar hastane hizmet vermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), Hatay Büyükşehir Belediyesine ait 2 su üretim tesisi ve 1 içme suyu arıtma tesisinin devreye alınması için makine, ekipman ve teknik destek sağladı.

ASAT ekipleri, Hatay'da yarın sabah saatlerinde kontrollü olarak şebekeye kullanma suyu verilmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, insanların çok zor durumda olduğunu, tüm imkanları depremzedeler için seferber ettiklerini vurguladı.

- Başkan Şükrü Sözen depremzedelere yardım dağıttı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçeden giden 5 tır yardım malzemesi yüklü yardım tırını kullandı. Deprem bölgesine ulaşan Sözen, yardım dağıtım çalışmalarına katıldı.

Sözen, benzer acıyı Manavgat yangınlarında yaşadıklarını, o dönem tüm Türkiye'nin yanlarında olduğunu bugün de kendilerinin yardıma koştuklarını aktardı.

- Kemer, yardım tırlarını dualarla uğurladı

Kemer ilçesinden deprem bölgesine gönderilen yardım tırları İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam ve İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu tarafından dualarla uğurlandı.

- Kepez Belediyesinden deprem bölgesine 6 sahra mutfağı

Belediye deprem bölgesine 6 sahra mutfağı kurularak, 24 saat boyunca sıcak yemek ikramı yapılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Hayat normale dönene kadar depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek servisi Kepez Belediyesince yapılacak. Sahra mutfaklarımızın yolu açık olsun. İnşallah bu zor günlerde tez zamanda geçecek." dedi.

Belediyenin, Antalya Meslek Eğitim Kursları eğitici ve kursiyerleri deprem bölgesindeki bebek ve çocuklara yatak, yorgan, yastık ve çarşaf üretiyor.

Akdeniz Üniversitesinin Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplanan yardımlar Kahramanmaraş ve Hatay'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Ciddi bir afetle karşı karşıyayız. Biz elimizden gelenin ne olacağını deprem bölgeleri ile irtibata geçerek öğrendik.Her gün mümkün mertebe en az bir tır buradan göndermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi de toplanan yardımları tırlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderdi.



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