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        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Carmen" balesini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Carmen" balesini 12, 14 ve 17 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:35
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Carmen" balesini sahneleyecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Carmen" balesini 12, 14 ve 17 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, güzelliği ve kendine olan sonsuz güveniyle erkekleri etkileme gücüne sahip Carmen'in hikayesini anlatan eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Müzik düzenlemesini Hakan Kalkan'ın yaptığı, Fransız klasik müzik bestecisi Georges Bizet'in müziği ve Konstantin Uralsky'nin koreografisiyle sanatseverlerle buluşacak eserde sanatçılara, Antalya DOB orkestrası eşlik edecek.

        Orkestrayı Hakan Kalkan'ın yöneteceği, başkemancılığı Demet Emen ve Sibel Aydın'ın üstleneceği eserin, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

        Eserde "Carmen" rolünü Iaroslava Volkova, "Don Jose"u Artemii Pliusnin, "Toreador"ü Artur Ivanov ve "Carmen'in Karanlık Yüzü"nü Milina Fidan Özbek canlandıracak.

        12, 14 ve 17 Ekim'de saat 20.00'de sahnelenecek eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.​​​​​​​

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