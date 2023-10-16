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        Göz doktorları Antalya'daki kongrede buluşacak

        Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) 57. Ulusal Kongresi, 8-12 Kasım'da Antalya'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:50
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        Göz doktorları Antalya'daki kongrede buluşacak
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        Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) 57. Ulusal Kongresi, 8-12 Kasım'da Antalya'da yapılacak.

        TOD'dan yapılan açıklamaya göre, göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarına ve etkinliklere devam ediliyor.

        Bu doğrultuda Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek kongre, 5 gün boyunca Türkiye'nin ve dünyanın en önemli göz hekimlerini ağırlayacak.

        Kongre kapsamında paneller, kurslar, toplantılar, video oturumları, sözlü sunumlar, poster etkinlikleri ve uydu toplantıları yapılacak. Göz sağlığıyla ilgili gelişmeler, yenilikler, son geliştirilen tedavi yöntemleri kapsamlı bir şekilde hekimlerle paylaşılacak.

        Kongrede ayrıca "Türk-Japon Oturumu"nda deprem ve tsunami gibi doğal afetler sırasında göz hekimlerinin alması gereken halk sağlığı önlemleri konulu panel gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TOD Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, derneklerinin Türkiye'nin en köklü meslek kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

        Kapran, kongrelerin özlemlerin giderildiği, dostlukların pekiştirildiği ve tecrübelerin paylaşıldığı önemli etkinlikler olduğunu kaydetti.

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