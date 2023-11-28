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        İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya: Turistlerden şehir vergisi alınsın

        İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de şehir vergisi konusunu gündeme getirdi. Nüfusu yaklaşık 2,7 milyon olan Antalya´nın turizm sezonunda nüfusun 9 katına hizmet verdiğini dile getiren Kaya, şehrin merkezi hükümetten aldığı katkının yetersiz olduğunu vurguladı. Şehrin daha etkin bir şekilde kalkınabilmesi amacıyla dünyada uygulanan şehir vergisi modeline geçilmesi gerektiğini söyleyen İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Yerli ve yabancı turistlerden şehir vergisi alınsın" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:08
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        İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya: Turistlerden şehir vergisi alınsın
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        İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de şehir vergisi konusunu gündeme getirdi. Nüfusu yaklaşık 2,7 milyon olan Antalya´nın turizm sezonunda nüfusun 9 katına hizmet verdiğini dile getiren Kaya, şehrin merkezi hükümetten aldığı katkının yetersiz olduğunu vurguladı. Şehrin daha etkin bir şekilde kalkınabilmesi amacıyla dünyada uygulanan şehir vergisi modeline geçilmesi gerektiğini söyleyen İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Yerli ve yabancı turistlerden şehir vergisi alınsın" dedi.

        Dünya genelinde birçok ülkede uygulanan şehirde konaklayan yerli ve yabancı turistlerden alınan şehir vergisi modelinin Türkiye´de de uygulanması gerektiğini ifade eden Milletvekili Kaya, bu verginin yalnızca ilgili şehrin altyapısı ve kalkınması için kullanılması gerektiğini söyledi.

        "YILDA YAKLAŞIK 200 MİLYON EURO KAYNAK OLUŞABİLİR"

        Şehir vergisinin 1 Euro olabileceğini belirten Milletvekili Kaya, günlük konaklama ücretinden alındığı takdirde, Antalya için yılda yaklaşık 200 milyon Euro gibi önemli bir kaynağın oluşabileceğini dile getirdi ve bu gelirin şehrin altyapı ve kalkınma projelerine yönlendirilmesinin Antalya için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Ayrıca, Antalya'da faaliyet gösteren birçok otel işletmecisi ve zincir marketin, yerel belediye hizmetlerinden faydalanmalarına rağmen vergi levhalarının İstanbul veya Ankara'da olması nedeniyle vergilerini Antalya yerine diğer şehirlere ödediğini belirten Milletvekili Kaya, bu durumu Antalya'ya yapılan bir haksızlık olarak değerlendirdi.

        Milletvekili Kaya, gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve Antalya'nın hak ettiği payı alabilmesi için adım atılmasını talep etti. Şehir vergisi modelinin hayata geçirilmesiyle Antalya'nın daha adil bir şekilde kalkınabileceğini vurgulayan Kaya, bu önerisinin Antalya'nın ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

        DHA-Genel - Türkiye-Antalya - DHA

        2023-11-28 16:01:28

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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