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        Antalya'da kadın dilenci lavaş içine sakladığı parayla yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın dilencinin lavaşın içine sakladığı paraya el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:40 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:40
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        Antalya'da kadın dilenci lavaş içine sakladığı parayla yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın dilencinin lavaşın içine sakladığı paraya el konuldu.

        Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki dilencilere yönelik çalışma başlattı. Sivil kıyafetli zabıta görevlileri, Cikcilli Mahallesi'nde dilenen F.K'yi yakalayıp, işlemleri için zabıta müdürlüğüne götürdü.

        Kadının yanındaki poşeti gizlemeye çalışmasından şüphelenen zabıta memurları, lavaşın içine sakladığı bir miktar paraya el koydu.

        Üzerindeki paraya da Kabahatler Kanunu gereği el konulan kadına 617 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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