Antalya'da kadın dilenci lavaş içine sakladığı parayla yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın dilencinin lavaşın içine sakladığı paraya el konuldu.

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki dilencilere yönelik çalışma başlattı. Sivil kıyafetli zabıta görevlileri, Cikcilli Mahallesi'nde dilenen F.K'yi yakalayıp, işlemleri için zabıta müdürlüğüne götürdü.

Kadının yanındaki poşeti gizlemeye çalışmasından şüphelenen zabıta memurları, lavaşın içine sakladığı bir miktar paraya el koydu.

Üzerindeki paraya da Kabahatler Kanunu gereği el konulan kadına 617 lira idari para cezası uygulandı.

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