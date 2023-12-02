Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antalya'daki toplantısında konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Her iki sonuç çıkması durumunda da saygımızı ve nezaketle ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar, işbirliğinden yana bir karar çıkmasını CHP Genel Başkanı olarak temenni ederim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antalya'daki toplantısında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Her iki sonuç çıkması durumunda da saygımızı ve nezaketle ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar, işbirliğinden yana bir karar çıkmasını CHP Genel Başkanı olarak temenni ederim." dedi.

        Özel, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen partisinin TBMM Grubu 28. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, önemli bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

        CHP'nin ikinci yüzyılının ilk kurultayını yaptıklarını hatırlatan Özel, birinci yüzyılın ilk kurultayının 4 Eylül 1919'da Sivas'ta gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Partilerinin kurultay ve kongre süreçlerinin tarihçelerini anlatan Özel, 2. yüzyılın ilk kurultayında kendilerine önemli görevler verildiğini, CHP'yi, Atatürk'ün partisini en kısa sürede önce yerel seçimlerde başarılı kılmak, ardından iktidara getirmekle görevlendirildiklerini belirtti.

        Özel, CHP'nin 2. yüzyıldaki yürüyüşünü toplantıda konuşacaklarını ifade ederek, nasıl yöneteceklerini, muhalefeti nasıl etkili yapacaklarını, yanlışa yanlış demeyi, karşısında dimdik cesaretle durmayı, muhalefeti hem kürsüde hem Meclis'te hem sokakta, meydanda yapmayı konuşacaklarını bildirdi.

        Partilerini eninde sonunda iktidar yapmayı başaracaklarını vurgulayan Özel, yerel seçimlere giderken CHP'nin karşısında çok önemli engeller, bir o kadar da fırsatlar olduğuna dikkati çekti.

        Belediye başkan adayları için derinlemesine anketler, çalışmalar yaptıklarına değinen Özel, "Çok sayıda turizm emekçisi için yazın iş, kışın işsizlik demek. Bununla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Bütçe görüşmelerinde bunu tartışacağız." dedi.

        - Bütçe maratonu başlayacak

        Yabancıya konut satışlarının özellikle Antalya ve Muğla'da kiralık ev fiyatlarını yükselttiğinin altını çizen Özel, İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya gibi illerde kira desteğinin verilmesi gerektiğini aktardı. Özel, 11 Aralık'tan itibaren TBMM çatısında 14 gün sürecek Genel Kurul'da bütçe maratonuna başlayacaklarını ifade etti.

        Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yok" sözlerine tepki göstererek, bunu asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti grubunun selam ve sevgilerini ileten Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay kararını eleştirdi.

        Can Atalay'ın hakkını, hukukunu korumaya devam edeceklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "Yetmez, Gezi'den içeride olan tüm arkadaşlarımızın bizim yerimize yattığını, birinin aslında yaşam hakkını savunan, kent hakkını savunan, doğayı savunan kendi yaşam biçimine müdahaleye itiraz eden milyonların adına orada birilerinin hırsıyla yatırıldıklarını biliyoruz. Biz Gezi'de hepimiz vardık, Gezi'yi sahipleniyoruz, Gezi'den yatanlar bizim yerimize yatmaktadır. Bunun hesabını günü gelince sana soracağız Recep Tayyip Erdoğan."

        - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yapılan ziyaret

        Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İttifak ne olacak' diye soruyorlar. Biz İYİ Parti'ye heyetimizle birlikte Sayın Akşener'e ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizde kendilerinin Genel İdari Kurulu kararlarından haberdar olduğumuzu ancak birbirimize kaybettirme niyetinde olmanın seçmenin beklentisiyle örtüşmediğini aksine birlikte kazanmanın muhalefeti güçlendireceğini, geleceğe yönelik olarak beklentileri karşılayacağını söyleyip mümkünse bu kararın yeniden gözden geçirilip geçirilemeyeceğini sorduk. Onlar da pazartesi günü Genel İdare Kurulunu işaret ettiler. Bir kez daha söylüyoruz, partilerin seçilmiş yetkili organlarının alacakları kararlar kendileriyle ilgilidir. O kararlara son derece saygılıyız. Her iki sonuç çıkması durumunda da saygımızı ve nezaketle ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar, işbirliğinden yana bir karar çıkmasını CHP Genel Başkanı olarak temenni ederim. Aksi durumu da fevkalade anlayışla karşılayacağımızı ifade etmek isterim."

        Açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        İhracatta kasım rekoru
        İhracatta kasım rekoru
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!
        Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Özel sporcular masa tenisinde ilk olimpiyat kotasını alan Acer, altın madal...
        Özel sporcular masa tenisinde ilk olimpiyat kotasını alan Acer, altın madal...
        CHP Lideri Özel´den İYİ Parti ile ittifak açıklaması: İyi bir karar çıkması...
        CHP Lideri Özel´den İYİ Parti ile ittifak açıklaması: İyi bir karar çıkması...
        Telefonu çalınan görme engelli Ragıp, gündelik yaşamını sürdürmekte güçlük...
        Telefonu çalınan görme engelli Ragıp, gündelik yaşamını sürdürmekte güçlük...
        Şah damarı tıkanıklığı ölüm riskini artırıyor
        Şah damarı tıkanıklığı ölüm riskini artırıyor
        "İsrail'in Gazze saldırılarına özel uluslararası mahkeme kurulmalı" önerisi
        "İsrail'in Gazze saldırılarına özel uluslararası mahkeme kurulmalı" önerisi
        Antalyaspor 5 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı
        Antalyaspor 5 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı