CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antalya'daki toplantısında konuştu: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Her iki sonuç çıkması durumunda da saygımızı ve nezaketle ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar, işbirliğinden yana bir karar çıkmasını CHP Genel Başkanı olarak temenni ederim." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Her iki sonuç çıkması durumunda da saygımızı ve nezaketle ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar, işbirliğinden yana bir karar çıkmasını CHP Genel Başkanı olarak temenni ederim." dedi.

Özel, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen partisinin TBMM Grubu 28. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, önemli bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

CHP'nin ikinci yüzyılının ilk kurultayını yaptıklarını hatırlatan Özel, birinci yüzyılın ilk kurultayının 4 Eylül 1919'da Sivas'ta gerçekleştirildiğini ifade etti.

Partilerinin kurultay ve kongre süreçlerinin tarihçelerini anlatan Özel, 2. yüzyılın ilk kurultayında kendilerine önemli görevler verildiğini, CHP'yi, Atatürk'ün partisini en kısa sürede önce yerel seçimlerde başarılı kılmak, ardından iktidara getirmekle görevlendirildiklerini belirtti.

Özel, CHP'nin 2. yüzyıldaki yürüyüşünü toplantıda konuşacaklarını ifade ederek, nasıl yöneteceklerini, muhalefeti nasıl etkili yapacaklarını, yanlışa yanlış demeyi, karşısında dimdik cesaretle durmayı, muhalefeti hem kürsüde hem Meclis'te hem sokakta, meydanda yapmayı konuşacaklarını bildirdi.

Partilerini eninde sonunda iktidar yapmayı başaracaklarını vurgulayan Özel, yerel seçimlere giderken CHP'nin karşısında çok önemli engeller, bir o kadar da fırsatlar olduğuna dikkati çekti.

Belediye başkan adayları için derinlemesine anketler, çalışmalar yaptıklarına değinen Özel, "Çok sayıda turizm emekçisi için yazın iş, kışın işsizlik demek. Bununla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Bütçe görüşmelerinde bunu tartışacağız." dedi.

- Bütçe maratonu başlayacak

Yabancıya konut satışlarının özellikle Antalya ve Muğla'da kiralık ev fiyatlarını yükselttiğinin altını çizen Özel, İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya gibi illerde kira desteğinin verilmesi gerektiğini aktardı. Özel, 11 Aralık'tan itibaren TBMM çatısında 14 gün sürecek Genel Kurul'da bütçe maratonuna başlayacaklarını ifade etti.

Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yok" sözlerine tepki göstererek, bunu asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti grubunun selam ve sevgilerini ileten Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay kararını eleştirdi.

Can Atalay'ın hakkını, hukukunu korumaya devam edeceklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Yetmez, Gezi'den içeride olan tüm arkadaşlarımızın bizim yerimize yattığını, birinin aslında yaşam hakkını savunan, kent hakkını savunan, doğayı savunan kendi yaşam biçimine müdahaleye itiraz eden milyonların adına orada birilerinin hırsıyla yatırıldıklarını biliyoruz. Biz Gezi'de hepimiz vardık, Gezi'yi sahipleniyoruz, Gezi'den yatanlar bizim yerimize yatmaktadır. Bunun hesabını günü gelince sana soracağız Recep Tayyip Erdoğan."

- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yapılan ziyaret

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İttifak ne olacak' diye soruyorlar. Biz İYİ Parti'ye heyetimizle birlikte Sayın Akşener'e ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizde kendilerinin Genel İdari Kurulu kararlarından haberdar olduğumuzu ancak birbirimize kaybettirme niyetinde olmanın seçmenin beklentisiyle örtüşmediğini aksine birlikte kazanmanın muhalefeti güçlendireceğini, geleceğe yönelik olarak beklentileri karşılayacağını söyleyip mümkünse bu kararın yeniden gözden geçirilip geçirilemeyeceğini sorduk. Onlar da pazartesi günü Genel İdare Kurulunu işaret ettiler. Bir kez daha söylüyoruz, partilerin seçilmiş yetkili organlarının alacakları kararlar kendileriyle ilgilidir. O kararlara son derece saygılıyız. Her iki sonuç çıkması durumunda da saygımızı ve nezaketle ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar, işbirliğinden yana bir karar çıkmasını CHP Genel Başkanı olarak temenni ederim. Aksi durumu da fevkalade anlayışla karşılayacağımızı ifade etmek isterim."

Açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.