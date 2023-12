CHP Lideri Özel´den İYİ Parti ile ittifak açıklaması: İyi bir karar çıkmasını temenni ederim

CHPGenel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde CHP- İYİ Parti ittifakının olup olmayacağına ilişkin, "Meral Akşener'e heyetimizle ziyaret gerçekleştirdik. Onlar da 4 Aralık Pazartesi gününü işaret ettiler. Oradan çıkacak karara saygımızı ve nezaketli şekilde ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar çıkmasını temenni ederim ancak aksi durumu da fevkalade anlayışla karşılarım" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, Antalya´nın Manavgat ilçesindeki bir otelde CHP milletvekilleriyle TBMM Grubu 28. Dönem 1´inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Özel, konuşmayı yapacağı salona girdiğinde milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Her yasama yılı öncesinde kamp yaptıklarını ve bunu geleneksel hale getirdiklerini kaydeden Özel, seçimler ve olağanüstü işler nedeniyle kampı biraz geciktirdiklerini söyledi. Ülke için, parti için ayrılan her dakikanın bir başkasının hakkından alındığını da kaydeden Özel, milletvekili eşlerine ve ailelerine teşekkür etti. CHP kurultaylarının salonun genel başkana görev verip, misyon biçtiği toplantılar olduğunu söyleyen Özel, "Paramparça ve dağılmış bir ordudan, birbiri için ölmeyi göze alan kurtuluş savaşçıları yaratmayı Sivas kongresi ile başardı Cumhuriyet´in kurucu kadroları. Her bir kurultay oldukça önemlidir" dedi.

'BAŞARILI OLMAK İÇİN GÖREVLENDİRİLDİNİZ'

İkinci yüzyılın ilk kurultayının kendisine çok önemli görevler verdiğini belirten Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Ben genel başkanlığı ve sizler de Cumhuriyet´in ikinci yüzyılının ilk milletvekilleri olarak partimizi yerel seçimlerde başarılı kılmak ve ardından da iktidar olmak için görevlendirildiniz. CHP´nin ikinci yüzyılını konuşacağız. Muhalefeti hem kürsüde, hem Meclis´te hem sokakta yapmayı konuşacağız. Eninde sonunda bu partiyi iktidar yapmayı konuşup sizlerle birlikte bunu başaracağız."

'İSTANBUL ÜZERİNDEN HELİKOPTER UÇMUYOR'

CHP´nin karşısında engeller olduğunu da belirten Özel, "Antalya'da büyükşehir belediye başkanlığının defalarca iktidar ve muhalefet arasında gidip geldiği bir süreç var. Türkiye´deki 11 büyükşehir belediyemizle birlikte Antalya´mıza hizmet ediyoruz. Bir yandan Recep Tayyip Erdoğan kendi yönetim anlayışını sanki özlenen bir yönetimmiş gibi gösteriyor. Oysaki yaptığımız anketler ve sokakta gördüklerimiz. Bizim elimizin değdiği yerlerde yeşil alanların arttığı rant çıkarlarının halka döndüğünü. Üretilenin iki katına döndüğünü. Yani belediyeciliğin artık daha temiz yapıldığını. Yangın, sel ve her türlü afette CHP´li belediyelerin yardıma koştukları her yerde çok önemli işler yaptıklarını gösteriyor. İstanbul´un üstünden artık bir helikopter uçmuyor. Tayyip Bey bundan rahatsız. Kupon arazileri Katarlılara pazarlayan bir anlayış yok artık" diye konuştu.

'MEMURA DİŞE DOKUNUR KİRA DESTEĞİ VERİLSİN'

Antalyalı narenciye üreticisinin sıkıntılar yaşadığını, ürünlerinin elinde kaldığını kaydeden Özgür Özel, bu durumu dikkatle takip edeceklerini söyledi. Ev fiyatlarının ve kiraların katlanılmaz ölçüde arttığını belirten Özel, "Bu şehrin memurları var, çalışanları var. Özellikle önümüzdeki bütçe görüşmelerinde dile getireceğim. Kiraların yüksek olduğu yerlere gelen memurlara devlet dişe dokunur bir kira desteği vermelidir. Vatandaşlık karşılığı konut satışının acilen durdurulması lazım. Bu düzlemden Türkiye bir an önce kurtulmalıdır" ifadelerini kullandı.

KABİNEYE ERKEK ELEŞTİRİSİ

Meclis´te bütçe maratonuna başlayacaklarını belirten Özgür Özel, CHP grubunu bütün Türkiye´nin takip edeceğini söyledi. Kabinedeki erkek çoğunluğunu eleştiren Özel, gölge kabineyle ilgili konuştu. Kabinenin yaptığı tüm işleri yakından takip edeceklerini kaydeden Özel, "18 kişilik kadronun 9´u kadın 9´u erkek. Günü geldiğinde bakan, vali ve kaymakamlarda da eşit temsil olacağına bir kez daha söz veriyoruz" diye konuştu.

'401 KİŞİ EVET DERSE PARLAMENTER SİSTEM TAKIR TAKIR GELİR'

Parlamentonun önemine de değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümet sistemini eleştirip, parlamenter sistemin gelmesi gerektiğini savundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş´un hükümet sisteminden dönüş olmayacağı yönündeki sözlerini de eleştiren Özel, "Tarafsız olmasını beklediğimiz Numan Kurtulmuş `Hükümet sisteminden geri dönüş yok´ diyor. Bu laf söylenebilir mi? Sana mı kalmış bunu söylemek? Bunu dese dese Allah göstermesin bir darbe olsa darbenin destekçisi generaller söyler. Açıp anayasaya bakın. 401 kişi evet derse, takır takır parlamenter sistem gelir. Kuralları işler. `Revizyonlar olabilir´ diye bir dayatmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Numan Kurtulmuş´a bunun hesabını soracağız" dedi.

'GEZİ'DEN YATANLAR BİZİM YERİMİZE YATIYOR'

Özel, TİP Hatay Milletvekili ve Gezi davasından tutuklu bulunan Can Atalay´la ilgili de konuştu. Serbest bırakılarak meclise gelmesi gerektiğini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile konuştuklarını anlatan Özgür Özel, "Numan Bey de önce `Olur´ dedi. 3 saat sonra vazgeçti. AYM´nin kararlarının bağlayıcılığını reddeden yarın `Meclise gerek yok ben yönetiyorum der´ o zaman anlarsın bindiğin dalı nasıl kestiğini. Can Atalay´ın hakkını hukukunu ve Gezi'den içeride olan tüm arkadaşlarımızın bizim yerimize yattıklarını biliyoruz. Biz Gezi'de hepimiz vardık. Gezi'den yatanlar bizim yerimize yatıyor. Bunun hesabını sana soracağız Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

Meclis´te başlattıkları adalet oturumunun ardından ikinci fazda ne yapacaklarını da konuşacaklarını söyleyen CHP´li Özel, yerel seçimlerde İYİ Parti ile bir ittifak olup olmayacağı konusuna da açıklık getirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener´i ziyaret ederek ittifak konusunu konuştuklarını anlatan Özel şöyle konuştu:

"Meral Akşener´e heyetimizle ziyaret gerçekleştirdik. Kendilerinin Genel İdare Kurulu'ndan haberdar olduğumuzu birbirimize kaybettirme niyetinde olmanın seçmenin beklentisi olmadığını, birlikte hareket etmenin muhalefeti güçlendireceğini ve bu kararı yeniden gözden geçirip geçirmeyeceklerini sorduk. Onlar da 4 Aralık Pazartesi gününü işaret ettiler. Oradan çıkacak karara saygımızı ve nezaketli şekilde ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar çıkmasını temenni ederim ancak aksi durumu da fevkalede anlayışla karşılarım."

Özel´in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.