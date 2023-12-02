Stat:AlanyaOba Stadı

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Novais, Richard (Dk. 76 Leroy Fer), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 85 Janvier), Sisto, Cordova (Dk. 58 Eduardo)

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 N'Zonzi), Muriç (Dk. 65 Prip), Cicaldau (Dk. 88 Uğurcan Yazğılı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 88 Yasir Subaşı)

Goller: Dk. 28 Cordova, Dk. 39 Novais (Penaltı) (Corendon Alanyaspor), Dk. 32 Cicaldau, Dk. 52 Muriç (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Soner Dikmen, Dk. 90+1 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+2 Novais, Dk. 66 Richard (Corendon Alanyaspor)

ANTALYA

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