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        Alanya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 01:01 Güncelleme: 24.01.2024 - 01:11
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        Alanya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Güzelbağ Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla alevler çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü.

        Yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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