Alanya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzelbağ Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla alevler çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü.

Yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

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