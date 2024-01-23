Szymanski'ye Ada'dan talip!
Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Sebastian Szymanski'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, kısa sürede sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Avrupa'dan birçok ekibin takip ettiği Polonyalı orta saha için son iddia İngiltere'den geldi.
Teamtalk'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Tottenham, Szymanski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
İngiliz kulübünün scoutlarının 24 yaşındaki oyuncuyu izlemeye başladığı ve yönetime rapor sunacağı öne sürüldü.
Performansıyla alkışları toplayan Polonyalı orta saha için Tottenham'ın tüm şartları zorlayacağı belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Szymanski, bu sezon forma giydiği 33 maçta 12 gol atıp 14 asist yaptı.