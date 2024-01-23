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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'ye Ada'dan talip! - Fenerbahçe Haberleri

        Szymanski'ye Ada'dan talip!

        Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Sebastian Szymanski'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:29
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        Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, kısa sürede sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

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        Avrupa'dan birçok ekibin takip ettiği Polonyalı orta saha için son iddia İngiltere'den geldi.

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        Teamtalk'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Tottenham, Szymanski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

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        İngiliz kulübünün scoutlarının 24 yaşındaki oyuncuyu izlemeye başladığı ve yönetime rapor sunacağı öne sürüldü.

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        Performansıyla alkışları toplayan Polonyalı orta saha için Tottenham'ın tüm şartları zorlayacağı belirtiliyor.

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        Fenerbahçe'nin 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Szymanski, bu sezon forma giydiği 33 maçta 12 gol atıp 14 asist yaptı.

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