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Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar tek tek açıkladı: Sözleşmeler, transferler, MHK... Beşiktaş'ın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Adana Demirspor maçı sonrası transfer açıklaması yaptı. Habertürk Giriş: 24.01.2024 - 00:24 Güncelleme: 24.01.2024 - 00:24 facebook

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Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar'ın açıklamaları şöyle: "Her zaman, her maçtan sonra Süper Lig'deki çoğu takım gibi sizlere bir şeyin şikayetini yapmıyoruz. Bizim kültürümüzde bu var. Biz sabırlıyızdır. Sabrımızın taştığı zamanlar da oluyor. Bugün onlardan biri. Benim oynadığım takım, hakemden gol yedi. Olabilir, talihsizliktir dedik. Şerefli ikinciliklerimiz var, diğer takımlarda olmayan. Ama hiçbir şey değişmiyor MHK'de. Biz artık yeter demek istiyoruz."

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"Geçen hafta Rebic'in ayağına basılması var. Kırmızı kart olması lazım. Skor kötü, hakemin bahanesine sığınmayalım dedik. Bugün penaltı pozisyonu var, nedense Atilla Karaoğlan ikna olmuyor penaltı olduğuna. 2 hafta önce verdiği penaltı var. Orada da ikna olmuyor ama VAR'dan ikna ediyorlar. Bu hafta, yönetimden bir talebim olacak. Hakem istatistikçisi talebim olacak. Bu arkadaş eski bir hakem olacak. Bu arkadaş, kim, hangi maçı yönetmiş, VAR neden kadar çağırmış bu konularda bize istatistik hazırlayacak. Biz paylaşayacağız. Bunu yaptığımız için MHK adına üzgünüz. Yeni bir tabir hakem istatiktikçisi. Bunu yapanlar var. Biz şeffaf olacağız dedik. Bunu da paylaşacağız."