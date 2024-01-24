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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da kuzenlerin borç-alacak kavgası kanlı bitti

        Antalya'da kuzenlerin borç-alacak kavgası kanlı bitti

        Antalya'da aralarında borç-alacak anlaşmazlığı bulunan kuzenlerin tartışması kanlı bitti. Boş arazide buluştuğu kuzenini tabancayla vurarak öldüren zanlı, kısa süre sonra teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 00:37 Güncelleme: 24.01.2024 - 00:37
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        Kuzenlerin borç-alacak kavgası kanlı bitti
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        Antalya'da Yusuf Altun (42), borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kuzeni Tahsin Altun (43) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Altun, kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

        BOŞ ARAZİDE BULUŞTULAR

        Olay, saat 21.30 sularında Güneş Mahallesi 6045 Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan 3 çocuk babası Yusuf Altun ile kuzeni Tahsin Altun, aralarındaki borç-alacak meselesini konuşmak için bir araya geldi.

        TARTIŞMA KANLI BİTTİ

        Bir süre tartışan ikiliden Tahsin Altun, tabancayla kuzeni Yusuf Altun'un göğsüne ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. DHA'nın haberine göre, kısa sürede gelen sağlık ekibi, Yusuf Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerine gelen Yusuf Altun'un ağabeyi Recep Altun (45), kardeşinin ölüm haberiyle fenalaştı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Yusuf Altun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        TESLİM OLDU

        Olay sonrası kaçan Tahsin Altun, kısa süre sonra Meydan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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