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        Golf Milli Takımı aday kadrosunun Belek'teki kampı sona erdi

        Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen Golf Milli Takımı aday kadrosunun kampı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 10:20 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:39
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        Golf Milli Takımı aday kadrosunun Belek'teki kampı sona erdi
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        Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen Golf Milli Takımı aday kadrosunun kampı sona erdi.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübündeki kampa TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney ile yardımcıları Gencay Özcan, Çağatay Ural ve 36 sporcu katıldı.

        Kamp programını değerlendiren Coveney gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların çok iyi geçtiğini söyledi.

        Sporcuların kendilerine güven ve sorunları çözme konusunda çalıştıklarını belirten Coveney, "Özellikle çalışmalar sırasında golfçülerin kendi patronları olması için telkinlerde bulunduk. Bu nedenle de çok verimli bir kamp yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

        Bu yıl özellikle genç sporcuları da kampa aldıklarına dikkati çeken Coveney, "Kampa alınan sporcuların kalabalık olmasını özellikle istedim. Çünkü sporculara zamanlarını nasıl kullanıp değerlendirmeleri gerektiğini öğretmek istedik." ifadelerini kullandı.

        Belek'teki kampta sporcular saha oyun stratejileri ve teknik antrenmanlar gibi programa tabi tutuldu.

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