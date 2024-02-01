Galatasaray, Lorenz Assignon transferini bitirdi!
Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrasında sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray yeni yıldızına kavuşuyor. Rennes ile Lorenz Assignon için anlaşan sarı-kırmızılılar, futbolcuyu da bugün İstanbul'a getiriyor
Sacha Boey'un Bayern Münih'e rekor transferinden sonra sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, UEFA'ya liste verilmeden önce yeni yıldızına kavuşuyor.
Fransa'da yayın yapan FootMercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Lorenz Assignon'un transferi konusunda Ligue 1 ekibiyle el sıkıştı.
Sağ bekte Stephan'ın üçüncü tercihi haline gelen 23 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle satın almak için görüşmeler yürüten Galatasaray, Rennes ile kiralık anlaşma sağladı.
Fransa'da çıkan haberlere göre Assignon için Rennes'le yapılan anlaşmada satın alma maddesi bulunmuyor.
Premier Lig'den Burnley'nin de istediği Fransız savunmacının tercihi ise Galatasaray'dan yana oldu.
Sacha Boey'un sarı-kırmızılı kulüpteki gelişiminin de etkisiyle Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen Assignon, Rennes'in kararını da değiştirdi.