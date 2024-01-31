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        Antalya'da konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelik hakkında bilgilendirme yapıldı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 20:37 Güncelleme: 31.01.2024 - 20:50
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        Antalya'da konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelik hakkında bilgilendirme yapıldı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (KETOB) ilçedeki bir otelde yapılan toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren kanunla ilgili kentin çeşitli ilçelerinde toplantılar yaptıklarını anlattı.

        İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürü Hakan Seven ise turizm amaçlı kiralama izin belgesi başvuru süreci ve kanunla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

        Konutlarda 100 günden fazla yapılan kiralamaların kapsam dışında tutulduğunu söyleyen Seven, "Kiralanan konutun kiracı tarafından hangi amaçta kullanılacağına bakılmaksızın, 100 gün ve daha kısa süreyle kiralama yapılıyorsa bu belgeyi alma zorunluğu var. Amacın önemi yok. Yıl sonuna kadar olmak üzere bir belge düzenlenecek. Yıl sonunda bu belgeler iptal olacak. Başvurular 1 Ocak'ta başladı. Başvurular, başvuru tarihinden üç ay içinde sonuçlandırılacak." diye konuştu.

        Seven, izin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralama yapanlar hakkında ise idari para cezası uygulanacağını belirtti.

        Aynı binadaki konutlar için yapılacak başvuruya ilişkin Seven, "Aynı binada, aynı kişiye ait konutlar için tek başvuru yapılabilecek. Bir apartmanda iki başvuru yapılacaksa ikisinin de aynı başvuruya konması mümkün. Ancak villa ya da müstakil bir konutsa bunlar için tek tek başvurulması gerekiyor. Başvurular, Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığınca değerlendirilecek. Ardından il müdürlüğümüz tarafından değerlendirilecek ve belgelendirme işlemleri yapılacak. Mevcut evraklar uygun bulunmazsa otomatik olarak reddedilecek. Ayrıca bir binada başvuru 5'ten fazla olursa iş yeri açmaya çalışma ruhsatı gibi bir zorunluluk var." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Köker ve Seven, vatandaşların kanun ve yönetmeliğe ilişkin sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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