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        Antalya'da korsan taksicilik yaptığı iddia edilen sürücüyü tehdit ettikleri öne sürülen sanıklara hapis cezası

        Antalya'da bir uygulama üzerinden "korsan taksicilik" yaptığı iddia edilen kişiyi tehdit ettikleri ve olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle yargılanan 3 taksici hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 18:45 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:07
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        Antalya'da korsan taksicilik yaptığı iddia edilen sürücüyü tehdit ettikleri öne sürülen sanıklara hapis cezası
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        Antalya'da bir uygulama üzerinden "korsan taksicilik" yaptığı iddia edilen kişiyi tehdit ettikleri ve olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle yargılanan 3 taksici hapis cezasına çarptırıldı.

        Taksi sürücüleri K.A. (26), Ş.C. (61) ve Ü.A.T. (30) geçen ay "korsan taksicilik" yaptığını iddia ettikleri Habip A'nın aracını durdurdu. Aracına bindikleri Habip A'yı tehdit ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli, bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

        Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada Habip A. ile 3 taksici yakalandı.

        Habip A'nın aracı "korsan taksicilik" suçundan 60 günlüğüne trafikten men edildi.

        "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kişisel verilerin izinsiz yayılması" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edilen K.A, Ş.C. ve Ü.A.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        - Cezalarda indirim

        Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar K.A, Ş.C. ve müşteki Habip A. ile taraf avukatları katıldı, diğer sanık duruşmaya gelmedi.

        Mahkeme heyeti sanıklardan K.A'yı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza indirimle 10 aya düşürüldü. K.A'ya "kişisel verilerin izinsiz yayılması" suçundan verilen 2 yıllık ceza da 1 yıl 15 gün hapis cezasına indirildi.

        Diğer sanıklar Ü.A.T. ve Ş.C. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezaları 10 aya, "kişisel verilerin izinsiz yayılması" suçundan verilen 2 yıl hapis cezası da 1 yıl 15 gün hapis cezasına indirildi. Sanıklara "tehdit" suçundan ceza verilmedi.

        Mahkeme, sanıklardan Ü.A.T. ve Ş.C'nin cezalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

        Habip A. duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın yasak olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Aracımda beni tehdit edenler şu anda serbestler. Bu adalet değil. Cezayı az buldum. İstinafa başvuracağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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