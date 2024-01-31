Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gostivar Kulübünden Filistin'e bağış kampanyası

        Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden Gostivar Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti, Filistin'e destek olmak ve dayanışma kapsamında bağış topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gostivar Kulübünden Filistin'e bağış kampanyası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden Gostivar Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti, Filistin'e destek olmak ve dayanışma kapsamında bağış topladı.

        Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları için kamp yapan Gostivar Kulübü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında Filistin için bağış kampanyasının iş birliği protokolü yapıldı.

        TÜGVA Antalya İl Temsilciliğince takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen programda konuşan takım kaptanı futbolcu Alper Potuk, Filistinli çocuklar için "Her Futbolsever Hem Hayırsever" sloganıyla dayanışma kampanyası başlattıklarını söyledi.

        İsrail'in Filistin'de masum insanları ve çocukları öldürmeye devam ettiğini belirten eski Fenerbahçeli futbolcu Potuk, "Ben bir futbolcuyum, biz bir futbol takımıyız. Burada antrenmanlar yapıp, futbol maçları yapıyoruz. Ancak içimiz buruk. Çünkü biz burada normal işimizi yapıp, normal hayatımıza devam ederken, Filistin'de savaş devam ediyor ve binlerce çocuk öldürülüyor. Biz her vicdanlı insan gibi, çocukların sokaklarda futbol oynamasını istiyoruz, savaşlarda ölmesini değil. Gostivar Kulübü olarak topladığımız bağışları Filistinli kardeşlerimize ulaştırılması adına TÜGVA'ya teslim ediyoruz. İnşallah hem Filistin'de hem dünyada savaşlar son bulur, barış galip gelir." diye konuştu.

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz da terör devleti İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak her geçen gün aşağılık ve insanlık onuruyla bağdaşmayan saldırılara devam ettiğini belirterek, "Futbolun yalnızca bir spordan ibaret olmadığını, hayrın spor ile de mümkün olabileceğini bu örnek davranış ile göstererek Filistinli mazlum kardeşlerimize bir umut olacağız. Futbol federasyonumuzun öncülüğünde ülke spor kulüplerimizin de Filistin'e aynı hassasiyeti göstermesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        TÜGVA Antalya İl Temsilcisi Mert Topcuoğlu ise her platformda hakkı anlatmaya, mazlum ve onurlu Filistin halkını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından futbolcular ve teknik heyet, salonda kurulan bağış kutusuna zarflarla bağışta bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"

        Benzer Haberler

        Türkiye Özel Okullar Derneğinin "Geleneksel Eğitim Sempozyumu" başladı
        Türkiye Özel Okullar Derneğinin "Geleneksel Eğitim Sempozyumu" başladı
        'Korsan taksi' şoförünü durdurup, tehdit eden 3 taksiciye 1 yıl 10´ar ay ha...
        'Korsan taksi' şoförünü durdurup, tehdit eden 3 taksiciye 1 yıl 10´ar ay ha...
        Antalya'nın yüksek kesimlerinde bazı mahalle yolları kardan ulaşıma kapandı...
        Antalya'nın yüksek kesimlerinde bazı mahalle yolları kardan ulaşıma kapandı...
        Antalya Ticaret Borsası meclis toplantısı yapıldı
        Antalya Ticaret Borsası meclis toplantısı yapıldı
        Alman kadından, uğruna eşinden boşandığı sevgilisine açtığı dolandırıcılık...
        Alman kadından, uğruna eşinden boşandığı sevgilisine açtığı dolandırıcılık...
        Antalya, spor turizminde "bisiklet dostu tesisleri" ile ön plana çıkmak ist...
        Antalya, spor turizminde "bisiklet dostu tesisleri" ile ön plana çıkmak ist...