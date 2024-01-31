Alman kadından, uğruna eşinden boşandığı sevgilisine açtığı dolandırıcılık davasında beraat ANTALYA'da tatil yaparken tanıştığı M.A. (49) ile kiraladığı evde yeni yaşama başlayıp eşinden boşanan Alman uyruklu Simone Sobczynski (65) adlı kadın, evlenmeyi düşündüğü ve sonra kendisini terk eden eski sevgilisi için 20 bin euro masraf yaptığını söyleyip dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığından M.A. hakkında beraat kararı verdi.

ANTALYA'da tatil yaparken tanıştığı M.A. (49) ile kiraladığı evde yeni yaşama başlayıp eşinden boşanan Alman uyruklu Simone Sobczynski (65) adlı kadın, evlenmeyi düşündüğü ve sonra kendisini terk eden eski sevgilisi için 20 bin euro masraf yaptığını söyleyip dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığından M.A. hakkında beraat kararı verdi.

Almanya'da 1 kızı olan Simone Sobczynski, 2020'de Manavgat ilçesindeki tatilinin ardından ülkesine dönüş sürecinde koronavirüs testi yaptırmak için gittiği özel hastanede M.A. ile tanıştı. Hastanede danışma görevlisi olan M.A.'nın arkadaşlık teklifini reddeden Sobczynski, 2021'de tatil için yeniden Manavgat'a geldi. Ayağını burkması nedeniyle aynı hastaneye tedaviye giden Sobczynski, M.A.'nın gösterdiği yakınlıktan etkilendi. Tatil sürecinde M.A. ile vakit geçiren Sobczynski, ülkesine döndü. İkili, bu süreçte internet ortamında görüşmeyi sürdürdü. Birkaç ay sonra Manavgat'a yeniden tatile gelen Sobczynski'yi, Antalya Havalimanı'nda karşılayan M.A. evlilik teklif etti.

PAHALI HEDİYELER ALDI, BANKA HESABINA PARA GÖNDERDİ

Havalimanındaki sürpriz teklif sonrası Sobczynski, M.A.'nın ilgisinden dolayı Side'de ev kiraladı. M.A. ile yaşamaya başlayan Sobczynski, Almanya'ya gidip, eşine boşanma davası açtı. Daha sonra Side'de kaldıkları evde yaşamlarını sürdüren Sobczynski, iddiaya göre, M.A.'ya istekleri doğrultusunda pahalı hediyeler aldı, banka hesabına para gönderdi. İkili arasındaki ilişki, geçen yıl eylül ayında M.A.'nın evden ayrılmasıyla sona erdi. M.A. daha sonra Sobczynski'nin telefonunu ve sosyal medya hesabını engelleyip, iletişimini kesti.

Geçen sene kasım ayında Almanya'daki davası sonuçlanan Sobczynski ise eşinden ayrıldı. Side'deki evde yaşamayı sürdüren Sobczynski, M.A.'ya verdiği paralar ile hediye ettiği cep telefonu, tablet ve giysi bedelinin 20 bin euro olduğunu hesaplayıp, dolandırıldığı gerekçesiyle Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Soruşturmanın ardından M.A. hakkında, 'Müştekiyi evlenme vaadi hilesiyle iradesini fesada uğratarak parça parça maddi menfaat elde ederek üzerine atılı basit dolandırıcılık' suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı.

'EVLİLİK TEKLİFİNDEN SONRA DA PARA İSTEMEYE DEVAM ETTİ'

Manavgat 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 25 Ocak'ta görülen duruşmada Sobczynski, "25 Nisan 2022 tarihinde havalimanında sanık bana evlilik teklifi yaptı. Evlilik teklifinden önce de para göndermiştim. Kirasını ödemekte sıkıntıya düştüğünü, paraya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bu süreçte beraber olduğum için güveniyordum ve para gönderiyordum. Ben Türkiye'deyken para istiyordu ve çoğunlukla elden veriyordum. Bir defasında emekli olması için para ödemesi gerektiğini söyleyip para istemişti. Emekli olduğunda evli olacağımız için 'Bu senin de menfaatine olacak' demişti. Evlilik teklifinden sonra da para istemeye devam etti. İhtiyacı olduğundan dolayı para gönderiyordum. Bir defasında geniş bir eve çıkması için para gönderdim. Bir defasında babasının mezarını yaptırmak için para gönderdim. Motosiklet satın almak için yardım talep etmişti, para göndermiştim" dedi.

'EVLENME VAADİNDE BULUNMADIM'

Suçlamaları kabul etmeyen M.A. ise ifadesinde şunları söyledi:

"Müşteki ile 2 yıla yakın beraberliğimiz oldu. Müşteki Almanya'dan zaman zaman Türkiye'ye geliyordu ve kendisini havalimanından almaya gidiyordum. Bazen de Antalya'da konaklamak zorunda kalıyordum. Bu nedenle yol ve konaklama masrafım oluyordu. Müştekinin maddi durumu benden daha iyi olduğu için masraflarımı gönül rızasıyla karşılıyordu. İlişkimiz esnasında müştekiye evlenme vaadinde bulunmadım. Aldığım paraları da evlilik hazırlıkları için almadım. Müştekinin bana sadakatsiz hareketleri olduğunu öğrendim. Bunu söyleyen arkadaşlarım oldu. Ben de sosyal medya hesaplarını takip ettim ve başka kişiyle görüştüğünü anladım. İlişkiyi sonlandırdım."

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme tarafından sanık ile müşteki arasında gönül ilişkisi bulunduğu, tarafların beyanlarında bu ilişkide müştekinin borç olarak veya isteğiyle sanığa para gönderdiği, suçun yasal unsurlarının oluşmadığından sanık hakkında beraat kararı verildi.

Sobczynski'nin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurup mahkeme kararına itiraz edeceği öğrenildi. Sobczynski'nin avukatı Ali Öksüz, mahkeme kararına şaşırdıklarını ve dava sürecinin devam ettiğini belirtti, istinaf yoluyla karara itiraz edeceklerini dile getirdi.

'NİYE BU KADAR AZ PARAYLA GELİYORSUN?'

Mahkeme kararı sonrası hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Simone Sobczynski, M.A.'nın kendisi dışında başka Alman bir kadınla da sevgili olup, parasını aldığını iddia etti. Elindeki tüm delilleri mahkemeye sunduğunu dile getiren Sobczynski, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Koronavirüs testi için gittiğim hastanedeki kayıt işlemlerinden bilgilerimi almış. Almanya'ya gitmek için havalimanındayken aradığında 'Kusura bakma, evli biriyim. Görüşmek istemiyorum' dedim. Mart 2021'de tatile Manavgat'a geldiğimde ayağımı burktum, hastaneye gittim. Hastanede görüştük, benimle çok ilgilendi. Teklifini yineledi, kabul ettim. İlişki yaşamaya başladıktan birkaç gün sonra 10 bin euro istedi. Tatile geldiğim için o kadar para yoktu. 500 euro verebildim. Çok sinirlendi, söylendi ve 'Niye bu kadar az parayla geliyorsun?' diye kızdı. Sonradan öğrendim ki o parayı diğer Alman kadına verecekmiş. Her konuşmamda benden bir şeyler istiyordu. Sonradan anladım. Tablet, telefon, motor kaskı ve motor ceketi, motor pantolonu ve motor çizmesi gibi çok eşya aldım. Bu malzemelerin Türkiye'den alınmasını istemedi, Almanya'dan almamı istedi. Hepsinin faturası ve kredi kartı makbuzu var. 25 Nisan 2022'de Antalya'ya geldim. Havalimanı çıkışında yere çöktü ve yüzük uzatarak evlenme teklifi yaptı. İnandım ve 'evet' dedim. 'Almanya'ya dönünce eşimden boşanıp seninle evleneceğim' dedim. O zaman çok mutluydum. Manavgat'ta ev tuttum, eve yeni eşyalar aldım. Birlikte yaşamaya başladık. Bir gün sabah uyandığımda, yoktu. Eşyalarını alıp gitmişti. Cüzdanımdan 400 euro eksikti. Geleceğini düşündüm ama dönmedi."