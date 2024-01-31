Sarıyer’de 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı müzikhol saldırısının dehşet görüntüleri ortaya çıktı

Olay önceki gece saat 02.40 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'ndeki bir müzikholde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, müzikhole giren Yusuf H. (36) adlı şüpheli, içerde iki konsomatrisle oturan Yunus Danış (22) ve Ömer Danış (30)a ateş etti. Saldırı olayında Ömer Danış hayatını kaybederken, kuzeni olduğu öğrenilen Yunus Danış ise ağır yaralandı.

ESKİ KIZ ARKADAŞINI BAŞKALARIYLA GÖRÜNCE

Olayın ardından çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti kısa sürede çözdü. Elde edilen bilgilere göre Yusuf H.’nin 6 ay önce Sarıyer’deki müzikholde çalışan Burcu S. (38) ile tanıştı. Ve 2 ay kadar görüştüler. Bir süre sonra aralarında sorun çıktığı ve bu sebeple Burcu S., Yusuf H. ile görüşmeyi bıraktı. Bu ayrılık sonrası Yusuf H.’nin birkaç kez müzikhole gelip Burcu S. ile görüşmek istedi. Ancak Burcu S. bir daha görüşmek istemediğini belirtti.

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KATİLİN SOĞUK ANLARI KAMERAYA YANSIDI Şüpheli Yusuf H.’nin olay akşamı ilk 00.00 sıralarında geldiği ve daha sonra mekandan ayrıldığı tespit edildi. Daha sonra gece 02.45 sıralarında tekrar müzikhole gelen şüpheli, Burcu S.’nin oturduğu masada iki kişiye direk ateş açtı. Olay anına ait güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde müzikhole gelen şüpheli, içerde soğukkanlılıkla ateş ettiği görülüyor. Daha sonra sakin bir şekilde olay yerinden ayrıldığı görülüyor. ADLİYEYE GÖNDERİLDİ Olayın ardından hareket geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı kısa sürede Tuzla’da saklandığı evde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından zanlı Yusuf H. adliyeye gönderildi.