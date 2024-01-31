17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gamze Sakallıoğlu'nun (17) yatağında ölü bulunmasıyla ilgili gizli tanığın itirafıyla gözaltına alınıp tutuklanan anne Turcen (53) ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun (54) yargılanmasına devam edildi.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden mahkemeye ulaşan raporda, anne Sakallıoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu kaydedildi. Mahkeme heyeti, baba Sakalıoğlu'nun da akıl sağlığının tespiti için 15 gün aynı hastanede tutularak rapor hazırlanmasına karar vererek, çiftin tahliye talebini reddetti.

Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak 2022'de saat 07.30 sıralarında, iddiaya göre kendisini uyandırmak için odaya giren annesi Turcen Sakallıoğlu tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından evde yapılan incelemede sonucunda Gamze'nin yaşamını yitirmesi, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti. Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alındı.

Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı. 26 Ekim 2022'de Sakallıoğlu çifti, İstanbul'da katıldıkları televizyon programının ardından gözaltına alındı. Çift, işlemlerinin ardından Bodrum'a getirildi.

Fotoğraf: İHA

ANNE VE BABA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında, aynı gün Gamze Sakallıoğlu'nun amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi Mefar Sakallıoğlu (37), yengesi Nazlı Sakallıoğlu ve hakkında yakalama kararı bulunan erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K.'yı Bodrum'da, ablası Fatma Köse ile eniştesi D.K.'yı (30) ise Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına aldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Turcen- Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Turcen- Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti için 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Diğer tutuksuz sanıklar için ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporuna göre Gamze'nin boyun kemiğinin kırılmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

"İZLEDİĞİ POLİSİYE FİLMİNDE CİNAYETİN DELİLLERİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞ"

Dosya kapsamında şüpheli Turcen Sakallıoğlu'nun tutuklu kaldığı süre boyunca aynı koğuşta güven duyduğu kişilerin tanık olarak ifadelerine başvuruldu.

Tanık Lale Cengiz, "Turcen Sakallıoğlu'nun koğuşta dışlandığını ve yalnız kaldığını gördüm. Ben de genelde yalnız olduğum için tanıştık. Sohbetimiz ilerledi. Gamze'nin ölümünden yaklaşık 20 gün sonra koğuştaki eğlencede Turcen'in oynayarak eğlendiğini gördüm. Bu hareketi dikkatimi çekti. Güven duydukça bazı konuları anlatmaya başladı. Birden çok kişiyle para karşılığı ilişkiye girdiğini, Gamze'nin de gördükleri nedeniyle kendisini tehdit ettiğini söyledi."

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"BENİM NE YAPACAĞIM BELLİ OLMAZ, SEN BANA MUKAYYET OL"

"Bunu söylediğinde Gamze'yi öldürmeyi düşündüğünü anladım. Hatta 'Gamze görmeseydi, duymasaydı, beni de yakmazdı' dedi. Gamze'nin de para karşılığı ilişkiye girdiğini, daha önce kürtaj olduğundan bahsetti. 'Delil bırakmadıysan bir daha da bir şey çıkmaz' dedim. Polisiye bir dizi izlediğini, olayın üzerini nasıl örtmesi gerektiği konusunda yeterince bilgi edindiğini söyledi" şeklindeki ifadeleri de iddianamede yer buldu.

Tanık Lale Cengiz, ifadesinin devamında, "Olayı öğrenebilmek için, olaydan sonra kendisini kurtarıp, kurtaramadığını ve her yeri temizleyip temizlemediğini sordum. Bunun üzerine o gece boyunca uyumadan her yeri temizleyip, kendisine dair hiçbir iz bırakmadığını söyledi. Bir anlık boğuşma sonucu Gamze'nin gece saat 01.00 civarında can verdiğini, yatağa taşıdıktan sonra sabah cesedini yatakta bulmuş gibi yaptığını söyledi. Hatta 'Keşke cesedi götürüp, ormana atsaydık' dedi."

"Olay sonrası Gamze'nin boyun ve göğüs kısmında gördüğü morlukları anlattı. Neden morardığını sorunca boğuşma sırasında dizleri üzerine çöktüğünü söyledi. Koğuşta çıkan bir kavgada başka bir kadını dizleri üzerine çöküp, boğazladığını gördüm. Daha sonra ona, kavgada, Gamze'ye yaptığı şeyin aynısını kavga ettiği kadına da yaptığını söyledim."

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"HER ŞEYDEN ÇOK PARAYA ÖNEM VERİYOR"

"Koğuşta kendisini sinirlendiren kişilere karşı beni uyarıp, 'Lütfen beni tut, benim ne yapacağım belli olmaz, her şeyi yapabilirim. Sen bana mukayyet ol' diyordu. Anladığım kadarıyla aile içinde çarpık ilişkileri var. Her şeyden çok paraya önem veriyor. Kendisi ceza yese bile kocasının dışarıda olması halinde mal varlığı ile kendisini rahat ettireceğini düşünüyor. Bu nedenle kocasının bu olayda bilgisi varsa dahi ceza almasını istemediğini düşünüyorum" dedi.

İddianamede gizli tanığın, olayı anne Turcen Sakallıoğlu'nun anlattığı kadarıyla öğrendiği, dolayısıyla Mehmet Halil Sakallıoğlu ile ilgili ayrıntı vermemiş olabileceği de vurgulandı.

Hayatın olağan akışı çerçevesinde kendisinden daha genç ve dinamik olan birinin öldürülmeye çalışılması durumunda karşılık vermesi üzerine yaşanacak arbedede sanık Turcen Sakallıoğlu'nun kızı Gamze'yi tek başına herhangi bir yara almadan boğarak öldüremeyeceği, dolayısıyla Mehmet Halil Sakallıoğlu'ndan yardım aldığı ifade edildi.

GAMZE'NİN TELEFONUNDAN, ÖLMEDEN 5 DAKİKA ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF ÇIKTI

İddianamede, Gamze'nin ölümünden 5 dakika önce 00.55'te cep telefonunun ön kamerasıyla çekilmiş fotoğraf tespit edildiğine de yer verildi. Siyah görüntü olan fotoğrafın kavga sırasında ya da telefonu almaya çalışırken yanlışlıkla çekildiğinin anlaşıldığı ve şüpheli Turcen Sakallıoğlu'nun olayı kendisine anlattığını beyan eden gizli tanığın, bir anlık boğuşma gerçekleştiği ve Gamze'nin saat 01.00 civarında can verdiğini söylediği ifadesindeki beyanlarıyla örtüştüğü iddianamede belirtildi.

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Öte yandan, Gamze'nin ölü olarak bulunduğu odayı normalde kullanmadığı ve o odada hiç uyumadığının tespit edildiğine de yer verildi. İddianamede, anne Turcen ve ona yardım ettiği iddia edilen baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

BERAATLERİNİ İSTEDİLER

Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çiftinin Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen dördüncü duruşmayla yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu Sakallıoğlu çiftinin yanı sıra kızları Fatma Köse, oğulları Mefar Sakallıoğlu eşi Nazlı Sakallıoğlu ve avukatları da katıldı.

Duruşmada sanık Turcen Sakallıoğlu için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun geldiği, 'akıl sağlığının yerinde' olduğu belirtildi. Söz verilen sanık Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, evde 2 farklı kişiye ait DNA örneği olduğunu ve olayda adı geçen isimlerle eşleşmediğini belirtip, beraatlerini istedi.

"2 FARKLI DNA BULUNUYOR AMA KİME AİT OLDUĞU TESPİT EDİLEMİYOR"

Sanık Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun avukatı Ferdi Çelebi de "Kolluk aşamasında olayın boğma kaynaklı tespiti sonrasında evde bulunan baba ve anne en büyük şüpheli olarak alınıp tutuklanıyor. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından müvekkilimin ve diğer sanık eşinin herhangi bir şekilde parmak izi bulunamıyor. Daha sonra olaya karışabildiği düşünülen ormancı, komşular ve maktulün yazışmalarının olduğu tüm kişilerin DNA, kan ve tükürük örnekleri alınıyor. Yapılan karşılaştırmalarda olay yerinde 2 farklı DNA bulunuyor. Ancak, bu DNA'ların kime ait olduğu tespit edilemiyor. Müvekkilim ve diğer sanık olan eşinin tutuklu kalmalarının sebebi olay günü evde bulunmaları. Olay yerinin köy olması nedeniyle evlerin kapılarının kilitleme ihtiyacının duyulmadığı da tüm tanık beyanlarıyla sabit" dedi.

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Tarafların dinlenip, beyanların alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına ve sanık Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığı tespiti için 15 gün Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nde izlenilip, gözetim altında tutularak rapor istenmesine karar verip, duruşmayı 27 Mart'a erteledi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.