Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek ve hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği gösteriler Avrupa'da yayılıyor. İtalya'da da çiftçiler, AB'den protestolarını anlamasını beklediklerini aksi takdirde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.
Son dönemde uygulanan tarım politikaları başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.
Avrupanın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.
Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.
Fransa'nın Argenteuil kentinde çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için Parise giriş-çıkış güzergahlarını traktörleri ile kapatarak eylem yaptı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, Başbakanı Gabriel Attal'ın konuşması ve tarım sektörüne yönelik herhangi bir açıklama yapmaması üzerine çok sayıda çiftçi traktörleriyle konvoy oluşturarak A6 yolunu trafiğe kapattı.
Fransız jandarma zırhlı personeli, konvoyun, Parise doğru daha fazla ilerlemesini önlemek üzere traktörleri engelledi.
İTALYA
Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarının protesto edildiği ülkelerden İtalya'da çiftçiler, Brüksel'in protestolarını anlamasını beklediklerini aksi takdirde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.
Ülkede bugün de Milano yakınlarında Melegnano, Brescia ve Terni gibi kentlerde çiftçiler, traktörleriyle yollara döküldü. Çiftçilerin traktörlerine "Çiftçiler yoksa, gıda da yok" ve "Bütün Avrupayı bloke etmeye hazırız" yazılı dövizler astıkları görüldü. 20 kadar traktörün de Melegnano beldesi içinde protesto kapsamında tur attığı gözlendi.