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        Antalya'da çocuklar kamyonla getirilen karla eğlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde çocuklar yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen karda gönüllerince eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 19:15 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:29
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        Antalya'da çocuklar kamyonla getirilen karla eğlendi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde çocuklar yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen karda gönüllerince eğlendi.

        Kumluca ilçesinin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışıyla Altınyaka ve Kuzca mahalleleri beyaza büründü.

        İlçe merkezine kar yağmadığı için Kumluca Belediyesi ekiplerince kamyonlara yüklenen kar, Cumhuriyet Meydanı'na döküldü.

        Meydana dökülen karların üstüne çıkan çocuklar, aileleri ve arkadaşlarıyla kardan adam yaptı, kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelere kar yağdığını ancak merkezdeki birçok vatandaşın henüz kar görmediğini söyledi.

        Bu nedenle çocuklar ve aileleri için keyifli bir etkinlik planladıklarını belirten Köleoğlu, "İlçe merkezindeki çocuklarımızın da kara dokunması, kar topu oynaması için kamyonla kar getirdik. Çocuklarımızın mutluluğunu görünce bizde mutlu olduk. Aileler çocuklarının mutluluğuna sevindiler. Güzel görüntüler ortaya çıktı." dedi.

        Kar sürpriziyle karşılaşan çocuklar da keyifli vakit geçirdiklerini dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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