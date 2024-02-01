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        Avrupa'ya 7 milyon dolarlık 'Sevgililer Günü' karanfili

        ORTA Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü için 30'a yakın Avrupa ülkesine toplamda 7 milyon dolarlık, ağırlıklı kırmızı ve koyu pembe renkte karanfil olmak üzere 70 milyon dal kesme çiçek ihracatı yapıldığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 09:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:40
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        Avrupa'ya 7 milyon dolarlık 'Sevgililer Günü' karanfili
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        ORTA Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü için 30'a yakın Avrupa ülkesine toplamda 7 milyon dolarlık, ağırlıklı kırmızı ve koyu pembe renkte karanfil olmak üzere 70 milyon dal kesme çiçek ihracatı yapıldığını söyledi.

        Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da, 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği yaşanıyor. Kentteki seralarda üretimi yapılan karanfiller, 14 Şubat için Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, 2022'de 137 milyon dolar olan ihracatın, 2023'te az bir düşüşle 135 milyon dolarda kaldığını belirterek, hem dünya hem Türkiye'deki ekonomik sorunlara bakıldığında, 2 milyon dolarlık kaybı çok büyük bir başarısızlık olarak görmediklerini söyledi. Aksine, bu durumu bir başarı olarak gördüklerini anlatan Yılmaz, "Çünkü ekonomik zorluklarda süs bilgileri sektörü her zaman ilk vazgeçilen sektördür" dedi. 

        '2024 YILINDAN UMUTLUYUZ'

        2024'e iyi başladıkları ve kış döneminin Antalya'da yüksek hasat dönemi olduğunu belirten Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Avrupa ülkelerine yoğun bir sevkiyat süreci yaşandığı ve sevkiyatların sona ermek üzere olduğunu söyledi. Yılmaz, "2024'ten umutluyuz. Bir önceki yıla göre; ekonomik şartlar, biraz daha bütün dünyada toparlanma dönemine girdi. Önümüzde 14 Şubat Sevgililer Günü var. 14 Şubat'ın son sevkiyatlarını yapıyoruz diyebilirim. Çünkü TIR'lar buradan 6 güne yakın bir süre içerisinde Avrupa'ya varabiliyor, Sevgililer Günü sevkiyatlarımızın son birkaç gün içerisindeyiz" diye konuştu.

        'CİDDİ SAYIDA KIRMIZI KARANFİL GÖNDERİMİ YAPTIK'

        14 Şubat Sevgililer Günü için 30'a yakın Avrupa ülkesine ihracat yapıldığını kaydeden Yılmaz, toplamda 65- 70 milyon dal karanfil ihracatından 7 milyon dolara yakın gelir elde edildiğini söyledi. Sevgililer Günü nedeniyle en çok tercih edilen rengin kırmızı olduğunu söyleyen, koyu pembe rengin de talep gördüğünü belirten Yılmaz, "Sevgililer Günü'nde en önemli rengimiz; kırmızı. Kırmızıyı çok seviyorlar, kırmızı çiçeklere ilgi gösteriyorlar. Biz de en büyük üretim kalemimiz karanfil olduğu için ciddi sayıda kırmızı karanfil gönderimi yaptık. Avrupa'da yaklaşık 30 ülkeye sevkiyatlarımız oldu, halen daha devam ediyor. Tahmin ediyorum ayın 7'sine kadar da uçaklarla da olsa son sevkiyatlarımızla devam edeceğiz" dedi. 

        İÇ PAZARDA BÜYÜK ŞEHİRLER

        14 Şubat Sevgililer Günü için Türkiye iç pazarındaki çeşitliliğin daha yüksek olduğunu belirten Yılmaz, karanfil dışında gül ve birçok çeşit kesme çiçeğin kullanıldığını, iç pazarda da özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere toplamda 65- 70 milyon dallık bir tüketim beklendiğini söyledi. Türkiye'de ekonomik sorunların çiçek tüketimi etkilendiğine de değinen Yılmaz, "Ekonomik sıkıntı anında ilk vazgeçilen sektör, süs bitkileri ve ülkemizde de son 1 yıldır ciddi bir ekonomik sıkıntı söz konusu. Bu dönemde insanlar çiçek alımından biraz uzaklaşıyor. Umut ediyoruz ki kısa sürede şartlar düzelir ve bizlerin de satışları eskisi gibi daha iyi olur diye beklentimiz var" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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