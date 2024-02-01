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        Haberler Dünya Kriz sürüyor! ABD-Meksika sınırındaki düzensiz göçmenler alınan önlemlere rağmen sınırı geçmeye devam ediyor

        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor

        ABD'de Biden yönetimi ile Teksas Valisi arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı sürüyor. Teksas eyaleti Meksika sınırında dikenli tellerle önlem alırken, düzensiz göçmenler önlemlere rağmen sınırı geçmeye devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 07:42 Güncelleme: 01.02.2024 - 07:42
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        ABD’de Biden yönetimi ile Texas eyaleti arasında Eagle Pass kenti yakınındaki sınıra çekilen dikenli teller üzerinde yaşanan yetki krizi çözüm beklerken, düzensiz göçmenlerin ülkeye akını sürüyor.

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        Meksika ile ABD arasında sınırı oluşturan Rio Grande Nehri'nin kırsal alanından geçmeye çalışan 20 kişilik çoğu kadın ve çocuktan oluşan düzensiz göçmen grubuna, sınır devriyeleri müdahalede bulundu.

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        Sınır devriyeleri, düzensiz göçmenleri yakalayarak Del Rio Bulvarı üzerinden bir otobüse bindirerek sonraki işlemler için gözaltı tesislerine götürdü.

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        BIDEN HÜKÜMETİ VE TEKSAS VALİSİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

        Teksas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

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        Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

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        Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbot'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

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        Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #meksika
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