Beşiktaş'ın en büyük umudu yine Semih Kılıçsoy! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın en büyük umudu yine Semih Kılıçsoy! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın en büyük umudu yine Semih Kılıçsoy! Beşiktaş'ta Afrika Kupası'ndan dönen Aboubakar'ın sakatlığının beklenen ciddi olması takıma dönüşünü uzatacak. Siyah-beyazlılara müjdeli haber ise Semih Kılıçsoy'dan gelirken çalışmalara başlayan genç yıldız Trabzonspor karşısında en büyük gol umudu olacak

Sakatlığı nedeniyle Kamerun'un kupadaki sadece son maçında 13 dakika şans bulan Vincent Aboubakar'ın iyileştiği düşünülse de sakatlığının beklenenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Kadro dışı kararının kaldırılması beklenen Aboubakar'ın 2-3 hafta daha takımdan uzak kalması beklenirken forvette gözler Semih Kılıçsoy'a çevrildi.

EN BÜYÜK UMUT SEMİH REKLAM Sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Semih, takımla çalışmalara başlarken Trabzonspor maçında forma giyebilecek ve takımın da en büyük gol umudu olacak.

Sakatlığı nedeniyle Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında oynayamayan ve Sivasspor mücadelesiyle formasına kavuşan Salih Uçan da yeniden sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun kritik maçı kaçırması bekleniyor.

ORTADA YİNE SIKINTI VAR Salih'in yokluğunda ise Beşiktaş'ın orta alan rotasyonu da yine sıkıntıya girdi. Alex Oxlade-Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in sezonu kapattığı Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ve Gedson Fernandes dışında savunmadaki tercihlere göre Necip Uysal, Amartey, Bahtiyar Zaynutdinov ya da Tayfur Bingöl forma giyebilir.