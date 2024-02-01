Gözler Macaristan'da: AB Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini onaylayacak mı?

Gözler Macaristan'da: AB Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini onaylayacak mı?

Gözler Macaristan'da: AB Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini onaylayacak mı? AB liderleri bugün Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini görüşmek için düzenledikleri özel zirvede bir araya gelecek. AB liderleri bu konuyu 2023'ün son zirvesinde ele almıştı, ancak Macaristan Başbakanı Orban'ın paketi veto etmesiyle karara anlaşmaya varılmamıştı. Diplomatik kaynaklar Orban'ı ikna etme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi

Avrupa Birliği (AB) liderleri, bugün Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle AB bütçesinde uzun dönemli değişiklikleri ele alacakları özel zirvede bir araya gelecek.

Aralık ayında gerçekleşen AB liderlerinin rutin zirvesinde Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk mali destek fonunu kabul etmemişti.

AB liderleri ve komisyon, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için, 2024-27 bütçesine 50 milyar euroluk bir fonun dahil edilmesini istiyor, ancak Macaristan buna karşı çıkıyor.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR Rusya'nın AB'deki en yakın müttefiki olarak bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ikna etme çabaları sürse de diplomatik kaynaklar Macaristan'ın bu kararı engelleyebileceğini söyledi. Reuters'a konuşan kaynaklar, AB'nin Orban üzerinde baskıyı artırdığını ancak Macaristan'ın anlaşmayı kabul edip etmeyeceğinden emin olmadıklarını dile getirdi.

KİEV'İN AB MÜZAKERELERİNE BAŞLAMASINI ONAYLAMIŞTI REKLAM 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde bir araya gelen AB liderlerinin zirvesinde Kiev'in AB üyeliği müzakerelerine başlaması konusunda fikir birliğine varılmış, ancak saatler süren görüşmelerinin ardından Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini veto etmişti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.