Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gözler Macaristan'da: AB Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini onaylayacak mı?

        Gözler Macaristan'da: AB Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini onaylayacak mı?

        AB liderleri bugün Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini görüşmek için düzenledikleri özel zirvede bir araya gelecek. AB liderleri bu konuyu 2023'ün son zirvesinde ele almıştı, ancak Macaristan Başbakanı Orban'ın paketi veto etmesiyle karara anlaşmaya varılmamıştı. Diplomatik kaynaklar Orban'ı ikna etme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 01.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Avrupa Birliği (AB) liderleri, bugün Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle AB bütçesinde uzun dönemli değişiklikleri ele alacakları özel zirvede bir araya gelecek.

        Aralık ayında gerçekleşen AB liderlerinin rutin zirvesinde Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk mali destek fonunu kabul etmemişti.

        AB liderleri ve komisyon, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için, 2024-27 bütçesine 50 milyar euroluk bir fonun dahil edilmesini istiyor, ancak Macaristan buna karşı çıkıyor.

        İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

        Rusya'nın AB'deki en yakın müttefiki olarak bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ikna etme çabaları sürse de diplomatik kaynaklar Macaristan'ın bu kararı engelleyebileceğini söyledi. Reuters'a konuşan kaynaklar, AB'nin Orban üzerinde baskıyı artırdığını ancak Macaristan'ın anlaşmayı kabul edip etmeyeceğinden emin olmadıklarını dile getirdi.

        KİEV'İN AB MÜZAKERELERİNE BAŞLAMASINI ONAYLAMIŞTI

        REKLAM

        14-15 Aralık 2023 tarihlerinde bir araya gelen AB liderlerinin zirvesinde Kiev'in AB üyeliği müzakerelerine başlaması konusunda fikir birliğine varılmış, ancak saatler süren görüşmelerinin ardından Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini veto etmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #macaristan
        #AB
        #Ukrayna
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü