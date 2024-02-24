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        Antalya'da motosikletin çarptığı yaya öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 21:48 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:48
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        Antalya'da motosikletin çarptığı yaya öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        A.T. (20) idaresindeki 35 BUL 281 plakalı motosiklet, Kızlarpınarı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Akyol'a (61) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

        Akyol'un cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye morguna götürüldü.

        Mahalle sakinlerinden Ali Akıllı, gazetecilere yaptığı açıklamada, refüjdeki demirlerin vatandaşlar tarafından açılmasından dolayı söz konusu yerde kazaların arttığını savundu.

        Yaklaşık 400 metre ilerideki alt geçidin birçok kişi tarafından kullanılmadığını öne süren Akıllı, bölgeye üst geçit yapılmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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