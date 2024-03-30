TGF Türkiye Golf Turu 5. ayak müsabakaları sona erdi

Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de müsabakaları takip etti.

Kadınlar da ise Gloria Golf Kulübünden Sude Bay 233 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Ada Narin 239 gross skorla ikinci, Lara Sorguç 239 gross skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.

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