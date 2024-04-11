Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.
Göynük bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında, ilk belirlemelere göre 0,3 hektarlık alan zarar gördü.
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