Alanya'da temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

Belediye ekipleri ve cüzdan sahibi örnek davranışından dolayı Kelleci'ye teşekkür etti.

Kelleci, içerisinde bir miktar para, ehliyet, kimlik ve kredi kartları olan cüzdanı, sahibine ulaştırılmak üzere Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Sinan Kelleci'ye verdi.

– Antalya'nın Alanya ilçesinde temizlik işçisinin çalışırken bulduğu, içerisinde bir miktar para olan cüzdan sahibine ulaştırıldı.

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