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        Sosyal medyada 'formalite evlilik' uyarısı

        TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, sosyal medya platformlarında, 'anlaşmalı evlilik' ve 'evlendirme merkezi' gibi adlarla kurulan sitelerde üyelerin para karşılığı 'formalite evlilik' gerçekleştirebileceğine yönelik paylaşımlar olduğuna dikkati çekerek, "Sosyal medya kullanıcıları internette tanıştıkları kişilere tanımadan, güvenmeden para göndermesin" uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:50
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        Sosyal medyada 'formalite evlilik' uyarısı
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        TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, sosyal medya platformlarında, 'anlaşmalı evlilik' ve 'evlendirme merkezi' gibi adlarla kurulan sitelerde üyelerin para karşılığı 'formalite evlilik' gerçekleştirebileceğine yönelik paylaşımlar olduğuna dikkati çekerek, "Sosyal medya kullanıcıları internette tanıştıkları kişilere tanımadan, güvenmeden para göndermesin" uyarısında bulundu.

        Geçmişte tayin, farklı ülkeye yerleşme ümidi ve yabancıların Türkiye'de yaşamasına olanak sağlamak amacıyla tanıdıklar aracılığıyla yapılan 'formalite evlilik', internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital platforma taşındı. Sosyal medyada 'formalite evlilik', 'izdivaç', 'anlaşmalı evlilik' ve 'evlendirme merkezi' gibi adlarla oluşturulan platformlar ile benzer platformlardaki gruplara üye olan internet kullanıcılarının sayısı son dönemde arttı.

        Sosyal medya uygulamalarındaki platformlara üye olan ve paylaşımda bulunan internet kullanıcıları, evlilik düşüncesinin nedenleri ile taleplerini paylaşıp, belirlediği kriterdeki kişilerle evlenebileceğini duyurdu. Paylaşımlarda bazıları yurt dışına yerleşme amacı ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için yabancı uyruklularla para karşılığında anlaşmalı evlilik gerçekleştirebileceğini anlattı. Binlerce üye sayısıyla dikkati çeken platformlarda bazıları da gerçek evlilik için kendisine uygun eş aradığını belirtti.

        DOLANDIRILMA TEHLİKESİNE KARŞI UYARDI

        Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital ortamda tanışıp evlenenlerin sayısında artış yaşandığını dile getirdi. İnternet ortamında evlilik amacıyla oluşturulan sosyal medya platformlarına üye olan kullanıcıların sayısının yükseldiğini söyleyen Gündüz, 'formalite evlilik' yapmak isteyenlerin paylaşımlarındaki artışa dikkati çekti. Gündüz, yabancıların Türkiye'de vatandaşlık alabilmesi ya da farklı ülkede yaşamak isteyenlerin para karşılığı formalite evlilik yapmayı teklif ettiği paylaşımların çoğaldığını belirterek, evlilik hayaliyle sosyal medyada arkadaşlık kurduğu kişilere para gönderen internet kullanıcılarını dolandırılma tehlikesine karşı uyardı.

        PARA KARŞILIĞI FORMALİTE EVLİLİK TEKLİF EDİLİYOR

        Son dönemde evlilik hayali kurduğu kişilerce dolandırıldığından yakınan internet kullanıcı sayısında artış olduğundan bahseden Gündüz, çoğu kişinin de utancından şikayetini dile getiremediğini söyledi. Gündüz, "Bize ilginç gelmeye başlayan şikayetler alıyoruz. İnsanlar bu şikayetleri yanımızda biri yokken yapıyor. Evlilik vaadiyle, formalite evlilik teklifiyle dolandırılma olayları çoğaldı. İnternette eş bulma, evlilik sitelerinin sayısı arttı. Vatandaşlarımız herhangi bir mağduriyette çekinmeden haklarını aramalı. Bu sitelere üye olanlar karşı tarafın para talebini yerine getirmemeli. Bazen karşı taraftaki internet kullanıcısı parası olmadığı ve pasaport parası gibi nedenlerle üyelerden para talep ediyor. Para karşılığı formalite evlilik teklif ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları internette tanıştıkları kişilere tanımadan, güvenmeden para göndermesin" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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