        Alanya'da birisi yenilenen iki okul eğitime kazandırıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yenilenen MÜSİAD Yanıklar Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu ile yeni yaptırılan Hatice Rabia Tuncer Anaokulu için açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 18:36 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:36
        Antalya'nın Alanya ilçesinde yenilenen MÜSİAD Yanıklar Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu ile yeni yaptırılan Hatice Rabia Tuncer Anaokulu için açılış töreni düzenlendi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, MÜSİAD Yanıklar Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu ve Hatice Rabia Tuncer Anaokulu'nun açılışı için Alanya ilçesine geldi.

        Vali Şahin, önce Türkler Mahallesi'ndeki Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesince yenilenen Yanıklar Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı.

        17 özel eğitim sınıfında tam gün eğitim hizmeti sunulacak okulun açılış törenine Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Alaaddin Keykubad Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Turan Sağer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, MÜSİAD Alanya Şubesi Başkanı Celil Kara, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti temsilcileri, özel bireyler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

        Şahin, törende yaptığı konuşmada, medeniyet anlayışının, özel gereksinimli bireylere gösterilen şefkat ve destekle anlam kazandığını belirtti.

        Özel gereksinimli bireylere ihtiyaç duydukları desteği göstermek gerektiğini dile getiren Şahin, "Bu bina da bunun en güzel örneklerinden biri. Sağladıkları katkılardan dolayı MÜSİAD Alanya Şube Başkanımıza, üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Devletimize ve devletimizin tüm organlarına da şükranlarımı sunuyorum. Öğretmeniyle, idarecisiyle, yardımcı personeliyle neredeyse her öğrenciye bir öğretmen ve bir personel düşüyor. Bunların daha fazlasını yapacağız. Çünkü evlatlarımız bizim gözbebeğimiz, gözümüzün nuru. Eğer bir tanesi düşerse, yerden kaldırmak bizim görevimiz. Bir tanesinin bir yeri ağrıyorsa, onu sevmek, öpmek ve iyileştirmek bizim görevimiz. Bu evlatlarımız bize Rabbimizden emanet. Onlara ihtimam gösterirsek, umulur ki bize de şefkat gösterirler. Allah, daha güzel hizmetler yapma aşkını ve şevkini hepimizin kalbine nakşetsin." dedi.

        Konuşmasının ardından Vali Hulusi Şahin, okulun inşasına sağladığı katkılardan dolayı MÜSİAD Alanya Şubesi Başkanı Celil Kara'ya plaket takdim etti.

        Daha sonra katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Şahin, okulu gezerek bağımsız bölümleri inceledi.

        Şahin, ardından Cikcilli Mahallesi'ndeki hayırsever Süleyman Tuncer'in katkılarıyla yapımı tamamlanan Hatice Rabia Tuncer Anaokulu'nun açılışı törenine katıldı.

        14 derslik ve 3 çocuk kulübü bulunan anaokulunun açılış törenine de Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Alaaddin Keykubad Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Turan Sağer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, emekli Vali Süleyman Oğuz, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti temsilcileri, hayırsever Süleyman Tuncer ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.

        Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada hayırsever merhume Hatice Rabia Tuncer'in hayatını hayır işlerine adamış büyük bir insan olduğunu belirterek, "Sadece kendini düşünerek iyi insan olunmaz, paylaşarak iyi insan olunur. Hayır işleri parayla değil, gönülle oluyor ve Allah bunu her parası olana değil, hak edene nasip ediyor." İfadelerini kullandı.

        Okul yapıldığında en büyük düşman cehaletle mücadele edildiğini anlatan Şahin, bir çocuğun kurtulmasının bir alemin kurtuluşu olduğunu belirtti.

        Bunun ilk adımının da anaokullarda atıldığını dile getiren Şahin, çocukların ülkenin geleceği ve umudu olduğunu sözlerine ekledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ise okul öncesi eğitimin insan hayatındaki en kritik dönem olduğuna vurgu yaparak, Alanya’da 41 anaokulunda 7 bin 757 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

        Hayırsever Süleyman Tuncer de okulun çocukların hayatındaki ilk yuva olduğunu, bu okulda atılan her adımın, çocukların geleceğine atılmış güçlü bir temel olduğunu sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından Vali Şahin, hayırsever Süleyman Tuncer'e teşekkür plaketi verdi.

        Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri ve katılımcılar okulu gezdi.

