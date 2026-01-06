Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu" kuruldu

        Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu"nun kurulduğu bildirildi.

        Giriş: 06.01.2026 - 18:03 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:03
        Antalya'da "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu" kuruldu
        Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu"nun kurulduğu bildirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün, şehit yakınlarını, gazileri ve gazi yakınlarını sanata teşvik etmek ve sanatla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla verdiği talimat doğrultusunda, il müdürlüğü bünyesinde "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu" kuruldu.

        Şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve personelden oluşan koro, çalışmalarına İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Koro Şefi Melek Yıldız ve Koro Koordinatörü Gazi Ali Timur rehberliğinde başladı.

        Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, "İllerdeki şehit yakınları ve gazilerin sanatla ilgisi olanların ön plana çıkarılması, sanatla uğraşan kişilerin yapmış olduğu eserlerin sergilenmesi, şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin moral bakımından güçlendirilmesi açısından bakanlığımızdan gelen talimat doğrultusunda böyle bir koro oluşturduk. 18 Mart'ta da bir konserle tüm şehit ailelerimizi ve gazilerimizi davet edip koromuzla buluşturacağız. Yine bu proje kapsamında bakanlığımız tarafından gönderilen destekle koromuzda bağlama çalmak isteyen arkadaşlarımıza bağlama aldık ve koromuzu güçlendirmek adına bugün bağlamaları teslim ettik." ifadelerini kullandı.

        Koro, hem toplumun manevi değerlerini yaşatmayı hem de sanatın birleştirici gücüyle katılımcılar arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

