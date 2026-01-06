Antalya'da "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu" kuruldu

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu"nun kurulduğu bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün, şehit yakınlarını, gazileri ve gazi yakınlarını sanata teşvik etmek ve sanatla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla verdiği talimat doğrultusunda, il müdürlüğü bünyesinde "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu" kuruldu.

Şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve personelden oluşan koro, çalışmalarına İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Koro Şefi Melek Yıldız ve Koro Koordinatörü Gazi Ali Timur rehberliğinde başladı.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, "İllerdeki şehit yakınları ve gazilerin sanatla ilgisi olanların ön plana çıkarılması, sanatla uğraşan kişilerin yapmış olduğu eserlerin sergilenmesi, şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin moral bakımından güçlendirilmesi açısından bakanlığımızdan gelen talimat doğrultusunda böyle bir koro oluşturduk. 18 Mart'ta da bir konserle tüm şehit ailelerimizi ve gazilerimizi davet edip koromuzla buluşturacağız. Yine bu proje kapsamında bakanlığımız tarafından gönderilen destekle koromuzda bağlama çalmak isteyen arkadaşlarımıza bağlama aldık ve koromuzu güçlendirmek adına bugün bağlamaları teslim ettik." ifadelerini kullandı.