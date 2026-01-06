Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'da bir apartmanın zemin katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 16:52 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:52
        Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da bir apartmanın zemin katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

