Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kepez Kent Tiyatrosu, 2026 yılının ilk çocuk oyununu sahneledi

        Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk çocuk oyununu miniklerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kepez Kent Tiyatrosu, 2026 yılının ilk çocuk oyununu sahneledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk çocuk oyununu miniklerle buluşturdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Kent Tiyatrosu yeni yılın ilk çocuk oyunu "Dilek Elması"nı Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahneledi.

        Bedirhan Çapaklı'nın yazdığı oyun, yönetmenler Ezgi Sönmez ve Beyza Nur Özen tarafından sahneye taşındı. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Esin Özgün ile İlke Deniz Ercan üstlendi.

        Oyuncu kadrosunda ise Damla Mazlumlar, Doğa Nebioğlu, Necip Kamiloğlu ve Beyza Nur Özen yer aldı. Oyunun müzik tasarımını Engin Beslek yaptı.

        Oyun, sokakta yaşayan üç arkadaşın cesaret, bilgi ve tutkularıyla dolu macerasını anlatıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Enerjinin Yıldızları Projesi, sektöre yeni yıldızlar kazandırmaya devam ede...
        Enerjinin Yıldızları Projesi, sektöre yeni yıldızlar kazandırmaya devam ede...
        Kasapoğlu: "Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi"
        Kasapoğlu: "Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi"
        Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Kürlü atandı
        Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Kürlü atandı
        ANFAŞ'TA iki fuar tek çatı altında aynı anda kapılarını açtı
        ANFAŞ'TA iki fuar tek çatı altında aynı anda kapılarını açtı
        Antalya'nın ilk 'Menopoz Okulu' Kepez Devlet Hastanesi'nde açıldı
        Antalya'nın ilk 'Menopoz Okulu' Kepez Devlet Hastanesi'nde açıldı
        Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı
        Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı