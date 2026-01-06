Antalyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Antrenmanı, kulüp başkanı Rıza Perçin de izledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

