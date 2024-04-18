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        Antalya'da horoz dövüşü yaptırıldığı iddiasıyla 16 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:10
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        Antalya'da horoz dövüşü yaptırıldığı iddiasıyla 16 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 5 horoz, 3 demir kafes, 7 dövüş kafesi, 1 ring, bahiste kullanıldığı değerlendirilen 105 bin 925 lira nakit paraya el konuldu.

        Operasyonda gözaltına alınan 16 kişiye toplam 102 bin 80 lira ceza kesildi.

        Dövüştürülen horozlar veteriner tarafından yapılan muayene sonrasında Antalya Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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